Unioni civili, depositata la legge di iniziativa popolare

Riguarda coppie etero ed omosessuali

Oltre 280 firme al testo depositato ieri in segreteria istituzionale per una materia già da tempo oggetto di dibattito - sul piano sociale come su quello politico - ma che ancora attende una regolamentazione sul piano normativo. Un primo riconoscimento arriva da oltreconfine con l'Arcigay di Rimini che parla di “Un passo fondamentale di civiltà – dice il Presidente Marco Tonti – che inserisce la Repubblica più antica del mondo nel contesto europeo del diritto”.

Un ritardo da colmare - quando auspica che “la proposta di legge venga assunta e fatta propria dalle forze di maggioranza come di opposizione” - ma tempi ormai maturi, per Conti, “nel riconoscere valore alle istanze delle famiglie omosessuali”. Ricorda il sostegno dato dalla Commissione Pari Opportunità del Titano al Rimini Summer Pride dello scorso luglio e parla di “pari dignità” quando guarda, in particolare, alle coppie sammarinesi all'estero, che con questa legge – dice - “potrebbero vedere riconosciuta una parità di diritti e di cittadinanza che finora gli è stata preclusa”.

Non solo coppie omosessuali: le disposizioni della proposta di legge – 10 gli articoli – si estendono allo stesso modo alle coppie etero. Definisce diritti e doveri reciproci, a partire dall'obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Di particolare spessore, l'articolo 8, che vede estendere alle coppie di fatto le disposizioni già in vigore per i coniugi uniti in matrimonio, dal diritto alla residenza e alla cittadinanza, fino alla materia della successione. Ancora, stesse regole in ambito previdenziale e pensionistico, con il riconoscimento della reversibilità della pensione; uguali diritti e doveri nel campo dell'assistenza sanitaria.



AS