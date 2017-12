Bolkestein: nuovo rinvio all'entrata in vigore

La commissione bilancio della Camera ha chiuso l'esame del testo della manovra solo questa mattina, dopo una seduta no stop durata tutta la notte. Fra le novità, approvato un emendamento del PD con un nuovo rinvio della entrata in vigore, anche in Italia, della direttiva Bolkestein sul commercio ambulante e che prevede che restino valide le concessioni in essere. Dopo il via definitivo in Commissione il testo arriva alla Camera questa sera alle 21.