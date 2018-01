Elezioni Italia, Pizzolante scioglie i dubbi: "Ci sto, nella volontà di non arrendersi"

L'onorevole Sergio Pizzolante a Rimini incontra la stampa, ripercorre le tappe che hanno segnato gli ultimi 5 anni di mandato alla Camera e scioglie le riserve, dando la sua disponibilità: “Ci sto, ma non dipende da me. Sono a disposizione della coalizione. Una disponibilità – ha detto – a correre per un collegio uninominale alla Camera o al Senato legato all'area riminese-romagnola". L’onorevole riminese attualmente coordina il tavolo nazionale per la Camera della lista Civica Popolare che fa capo all’ex ministro Lorenzin che sarà in coalizione col PD.



Nel video, l'intervista a Sergio Pizzolante



AS