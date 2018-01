Fiorentino: Giulia Andruccioli nominata all'unanimità nuovo segretario di Giunta

Assemblea di Giunta ieri a Fiorentino, la prima del 2018. Dopo le dimissioni presentate in blocco da tre membri, i sette rimasti riprendono la piena attività a partire dalla nomina del nuovo segretario di Giunta. Indicata all'unanimità Giulia Andruccioli, in sostituzione del dimissionario Diego Pedini; nomina che a breve sarà comunicata ufficialmente alla Segreteria di Stato competente. All'ordine del giorno anche la pianificazione degli eventi 2018, in particolare la Festa del Castello, ed altre iniziative di tipo sociale. "L'obiettivo - è stato sottolineato - è quello di definire i progetti sui quali puntare nei prossimi sei mesi per un confronto più approfondito con le istituzioni e gli uffici competenti". “Siano molto positivi – ribadisce il Capitano di Castello - vogliamo lavorare come abbiamo sempre fatto per il nostro Castello, nel rispetto del nostro mandato”.



