CGG: sugli Npl di Cassa di Risparmio la politica si ricompatta

Approvato all'unanimità l'ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, sulla gestione degli Npl di Cassa di Risparmio. Dopo le polemiche che hanno contrassegnato l'avvio dei lavori dell'Aula proprio su questo tema, la politica si ricompatta e “dispone che il Consiglio d'amministrazione di Cassa di Risparmio riferisca alla Commissione finanze sulla gestione e su ogni eventuale proposta di cessione dei crediti non performanti. Eventuali cessioni degli Npl, inclusi quelli riconducibili al gruppo Delta, dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei soci di Cassa, nel rispetto degli indirizzi deliberati dalla Commissione finanze e da questo ordine del giorno. Ribadito anche che “gli Npl afferenti al patrimonio immobiliare o ad asset patrimoniali riconducibili al contesto sammarinese devono essere gestiti all'interno di un veicolo pubblico”.

Il testo, approvato mentre il governo non era in Aula, sottolinea anche l'importanza di condividere un piano strategico di stabilità finanziaria ed economica che abbia tra i presupposti il risanamento e il rilancio del sistema bancario, in particolare superando proprio le criticità inerenti ai crediti deteriorati. Solo attraverso la massima realizzazione dell'attivo costituito dagli Npl di Cassa, ricorda l'ordine del giorno, si ridurranno il peso e la necessità di interventi di carattere straordinario sul Bilancio dello Stato.





Ecco il testo