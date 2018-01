Assemblea Rete: più di un centinaio di nuove adesioni al movimento

Presenti non solo gli iscritti di lunga data ma anche tante facce nuove, ieri, alla prima assemblea dell'anno. Una pronta risposta all'appello: “Insieme facciamo RETE”. Durante la serata – riferiscono dal movimento - registrate più di un centinaio di nuove adesioni. Presidente, segretario e capogruppo consiliare hanno quindi tracciato un resoconto della attività del movimento e di quella del Governo nel 2017, per poi concentrarsi sulle prospettive per il 2018. Premono in particolare le sorti del sistema economico e finanziario di cui sono state ripercorse le ultime vicende. Emerse anche molte preoccupazioni legate al comparto della sanità: “Ci sono state diverse domande – fa sapere Gloria Arcangeloni – sulla situazione del Casale La Fiorina e in generale sul servizio ospedaliero”. Grande attenzione poi alle tematiche ambientali: cittadini confusi sulla questione antenne. “Prima le vogliono installare poi non più. Schizofrenico – si è detto – l'atteggiamento del Governo”. Rete continuerà a puntare sull'ascolto delle sollecitazioni della gente, con l'impegno a condividere informazioni a 360 gradi. “C'è la consapevolezza che il Paese sia ancora molto addormentato, ma – assicura la presidente – da Rete e da chi segue il movimento la voglia di cambiare c'è”.



sp