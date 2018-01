Npl Delta: odg rispettato, in Commissione Finanze il dibattito sulla cessione del pacchetto. L'ultima parola all'Assemblea dei Soci

Maggioranza e opposizioni a confronto con il Cda di Cassa di Risparmio: entro il 29 gennaio le offerte da valutare. Per Cassa elaborato intanto un nuovo piano industriale

Un incontro preliminare che segna l'inizio di un percorso di condivisione su Cassa. E' quanto stabilito al termine del confronto tra maggioranza e opposizione con il Cda della banca. Registrate alcune tensioni in avvio, con la minoranza delusa in particolare dalle mancate risposte alle domande sui dettagli relativi ad “un nuovo piano industriale che – riferiscono dall'opposizione - avrebbe preso il posto di quello precedente elaborato dalla "Boston Consulting". Piano di cui al momento sarebbe informata la sola Vigilanza di Banca Centrale. Mentre sulla gestione Npl di Delta sono arrivate alcune rassicurazioni: l'ordine del giorno condiviso dall'intero arco parlamentare, e che “dispone che il Cda riferisca alla Commissione Finanze sulla gestione e su ogni eventuale proposta di cessione dei crediti non performanti”, sarà rispettato.

Notizie di una messa in vendita da parte di Cassa e di alcune banche italiane dei 2 miliardi di euro di crediti verso il gruppo bolognese ora in liquidazione, erano filtrate nell'ultimo periodo, indicando 3 - 4 investitori già in corsa per aggiudicarsi il pacchetto. Un bando senza vincolo emesso autonomamente dalla Sgcd, società di gestione crediti Delta.

Ancora nulla di definitivo, dunque. Entro il 29 gennaio da un bando d'asta, questa volta vincolante, arriveranno le offerte provenienti da una rosa di società legittimate, e che saranno portate prima in Commissione Finanze per la condivisione delle informazioni, e poi in Assemblea dei Soci per l'ultima parola.



Nel video le interviste a Luca Boschi (Civico 10), Marco Gatti (Pdcs) e Fabio Zanotti, Presidente Cda Cassa di Risparmio.