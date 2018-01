La nuova settimana politica: dai lavori del Consiglio all'impegno internazionale

Le anticipazioni e gli scenari.

Si apre una settimana che vedrà la politica impegnata in una lunga tornata consiliare. 6 giorni di lavori, fino a fine mese, con l’Aula chiamata a dibattere su 12 istanze d’Arengo e alla ratifica di 13 decreti, tra i quali anche quello relativo alla introduzione dello scudo fiscale - per il rientro di capitali e l’emersione di beni posseduti all’estero – e per la nascita dello Sportello Unico per le Imprese. Ma il piatto forte sarà servito con il riferimento sulla situazione economico-finanziaria alla luce della missione del Fondo Monetario internazionale appena conclusa. In Aula anche i diritti civili, con la votazione di due ordini del giorno per la parità di trattamento delle persone LGBT e per avviare il percorso di modifica normativa nella tutela delle unioni affettive.



In partenza per Strasburgo la Delegazione Consiliare all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa - composta da Vanessa D’Ambrosio, Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini - impegnati nella prima sessione dell’anno. Tre i dibattiti d’urgenza da affrontare: sulla evoluzione del processo di pace israelo-palestinese e il ruolo del Consiglio d’Europa, sui fenomeni di xenofobia in Europa. All’ordine del giorno anche la situazione in Ucraina, con il dibattito sulle conseguenze umanitarie del conflitto in atto e sulla tutela delle minoranze. Accanto alla elezione del Presidente dell’Assemblea per l’anno in corso, anche quella del Commissario Europeo per i diritti umani.



Anna Sirotti