Pedini Amati su querelle incontro con Bindi: “Sono sbigottito”

Il Presidente della Commissione Antimafia, Federico Pedini Amati rompe il silenzio sulla querelle innescata dopo l'incontro a Roma con l'omologo Rosy Bindi. “Sono sbigottito che la cosa si sia giocata sui media invece che in commissione, la sola sede opportuna” – dice – e dà mandato all'avvocatura dello stato di verificare se “in quanto scritto dalla maggioranza – fa sapere - si sia in qualche modo lesa l'istituzione che rappresento”.



Nel video, l'intervista integrale al Presidente della Commissione Antimafia, Federico Pedini Amati



AS