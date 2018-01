Adesso.sm: "la serietà dell'organo istituzionale sacrificata per miseri calcoli politici"

La vicenda è quella della delibera per la vendita di un immobile della Eccellentissima Camera

“Ci chiediamo dove siano serietà e senso di responsabilità di alcuni gruppi politici”. Così Adesso.sm commenta l'iter della votazione di una delibera per autorizzare la vendita di un'immobile della eccellentissima Camera ad un privato cittadino.

Nonostante l'intervento favorevole di tutti i gruppi consiliari la delibera, su richiesta di Rete a voto segreto, non è stata adottata. “La votazione segreta- commenta Adesso.sm- è stata chiesta unicamente per dare attuazione ad un piccolo disegno di piccoli personaggi che pur di creare ritardi non hanno problemi a votare anonimamente esattamente il contrario di quanto dichiarato pubblicamente".