Il Segretario Zanotti: "Episodi di razzismo in Europa sono ancora un fatto quotidiano"

San Marino presente alla conferenza sull'antisemitismo nell'area Osce organizzata alla Farnesina

Il Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti è a Roma, alla Farnesina, per prendere parte alla conferenza internazionale sulla responsabilità degli Stati, delle Istituzioni e individuali nella lotta contro l'antisemitismo nell'area Osce: l’Italia al momento presiede l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.



Il segretario Zanotti è intervenuto in seduta plenaria insieme ai ministri di tutti gli Stati partecipanti, portando il contributo di San Marino nell’importante consesso internazionale, nel periodo delle celebrazioni per la Giornata della Memoria.



Il Segretario, che ha la delega alla Pace, ha voluto ricordare le parole di Liliana Segre, nominata da poco senatrice a vita dal presidente Mattarella: “non dimentico e non perdono” ha detto, sottolineando come la sua missione sarà quella di continuare a raccontare ai ragazzi la follia del razzismo.



Ad aprire i lavori il ministro degli Esteri Angelino Alfano, che ha appoggiato la proposta della presidente delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni di nominare una figura istituzionale contro l’antisemitismo.