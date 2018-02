PSD, PS, MDSI: "Insieme in una piattaforma programmatica"

Aggregare l'area riformista. Lanciata nell'estate, in occasione della festa del 28 luglio, l'ipotesi ha preso sostanza negli ultimi tempi, nell'intensificazione degli incontri tra PSD, PS e MDSI. Unificazione in una sola sigla come prospettiva? Presto per dirlo - nelle diverse sfumature, tra chi si dice fedele all'alleato di coalizione e chi guarda alla vocazione progressista di SSD. Intanto, si ragiona insieme ad una piattaforma programmatica per il rilancio del Paese.



Nel video, le interviste a Denise Bronzetti, PS; Giancarlo Capicchioni, PSD; Federico Pedini Amati, MDSI



AS