SSD: lunedì si chiudono gli incontri politici post congressuali

Ieri l'incontro con il Psd a cui il partito di maggioranza relativa ha illustrato i contenuti della mozione conclusiva, cogliendo l'occasione per uno scambio di idee sulla situazione politica ed economica del paese. Un confronto partecipato da entrambe le parti. Presenti per SSD oltre al Segretario Eva Guidi e al Presidente Michele Muratori, il Capogruppo Giuseppe Morganti e i consiglieri Tony Margiotta e Marina Lazzarini. Per il Psd il Segretario e capogruppo del Psd Nicola Ciavatta e Dalibor Riccardi accompagnati da Iro Belluzzi, Giancarlo Capicchioni e Gerardo Giovagnoli. Nel rispetto delle diverse posizioni, SSD auspica un dialogo proficuo con il Psd, vicino per valori ed ideologia, soprattutto alla luce di criticità che richiedono soluzioni e delle importanti scelte future, “riassunte nel piano di stabilità – spiega Eva Guidi – che metterà il paese in sicurezza”. Il partito di via Rovellino, dal canto suo, ha avviato nei giorni scorsi una serie di incontri con le altre forze di sinistra presenti all'opposizione, con il mandato congressuale di rilanciare il dialogo con partiti e movimenti dell'area riformista. Lunedì il ciclo di incontri post congressuali si chiuderà con Mdsi.



MF