Segreterie Esteri e Turismo replicano a USOT su internazionalizzazione

Con una nota congiunta, segreteria agli esteri e al turismo replicano a USOT in merito al progetto di internazionalizzazione del Governo, ribadendone le linee già presentate agli operatori – ricordano – nell'incontro dello scorso 21 dicembre a Palazzo Graziani. In testa la formazione, con la segreteria agli Esteri che ricorda il ruolo del Corso di Alta Formazione in Processi di Internazionalizzazione, che già prevede collaborazioni con le aziende locali e, in prospettiva, vedrà attivarsi insegnamenti dedicati all'internazionalizzazione delle imprese turistiche.

Poi il supporto, da attivare nel dialogo e nella sinergia fra soggetti, ribadendo sostegno agli imprenditori che vogliano internazionalizzare, come alle aziende estere che vogliano investire a San Marino o agli operatori turistici che inseriscano San Marino nella loro offerta.

Terzo pilastro, infine, la promozione: il Governo ricorda la differenziazione degli approcci in base a se ci si rivolga a investitori strategici, investitori, tour operator. Ma su tutto rimarca l'attivazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e le attività promozionali che ne discenderanno, già presentate – dicono le Segreterie – agli associati USOT.