Convenzione di Istanbul: voto unanime in Commissione sul pdl che la rende più operativa

Passa all'unanimità in Commissione consiliare permanente affari costituzionali e istituzionali, presieduta da Mimma Zavoli, il Progetto di legge per l'adeguamento dell'ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convezione di Istanbul per la prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. "Gli emendamenti - riferisce l'Agenzia Dire - sono stati proposti dal Tribunale per rendere la Convenzione maggiormente operativa".