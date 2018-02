Ps: "Casale La Fiorina: chiediamo riferimento completo in Consiglio sulle criticità"

Casale La Fiorina: su Repubblica.sm in evidenza da giorni le lamentele delle famiglie degli ospiti della struttura che denunciano "gravi disservizi". Criticità secondo la Segreteria di Stato competente dovute "ad un necessario periodo di assestamento". "Carenze - ritiene il Partito Socalista - che non possono lasciare le istituzioni e la politica indifferenti. Chiediamo - aggiunge il Ps - l'accertamento scrupoloso dello stato di cose e un riferimento completo da presentare al più presto in Aula consiliare".