Rimini, si presenta la Squadra di Civica Popolare

Tre candidati riminesi su quattro nel listino plurinominale della Camera e uno in quello del Senato

Mario Erbetta, candidato capolista alla Camera dei Deputati avvocato civilista convenzionato con il Patronato ItalUIL di Rimini, ha deciso di candidarsi per dare voce al ceto medio, Maurizio Nanni, libero professionista, è stato Segretario Confederale CGIL, si definisce riformista e crede alla teoria dei piccoli passi per i grandi obiettivi, Daniela De Leonardis, consigliera comunale ed imprenditrice si candida per portare in Parlamento le istanze di tutte le periferie delle città, Francesca Ugolini, dalla sua esperienza 'bis' di sindaco di Talamello ha imparato ad ascoltare i problemi della gente ed a dare risposte concrete.

I candidati alla Camera e al Senato per Civica Popolare Lorenzin si sono presentanti nel corso di una conferenza stampa convocata dall'onorevole Sergio Pizzolante. Il candidato della coalizione di centrosinistra nell’uninominale alla Camera, per la coalizione di centro sinistra, ha sottolineato l'elemento forte di una lista che punta sul territorio e quella del voto: l'astensione favorisce le forze estremiste e populiste, il 4 marzo l'Italia sarà chiamata a scegliere tra un voto di stabilità per il governo oppure il caos.