Direttivo Csdl: "Prioritaria la riforma del fisco"

Sulle riforme, chiede che ogni provvedimento abbia come filo conduttore l'equità

Visione d'insieme da cui far discendere tutti i provvedimenti, l'auspicio reiterato dal direttivo della Csdl, che chiede che ogni intervento abbia l'equità fiscale come filo conduttore imprescindibile, per non continuare a chiedere sacrifici ai soli lavoratori dipendenti e ai pensionati. “Riforma del fisco prioritaria, mentre il Governo – dice – vorrebbe affrontarla in una fase successiva”. Nel rilevare come il gettito dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sia diminuito ancora, chiede azione efficace di controlli fiscali, sottolineando come “il Governo non abbia mai dato segnali sul piano politico in questo senso”. Guarda, ancora alla riforma pensionistica: “la soluzione non può essere quella di abbassare drasticamente il livello delle pensioni”, chiedendo che lavoratori e pensionati possano dire la loro. Critiche poi alla legge per lo sviluppo, che per la Csdl non ha favorito l'occupazione interna. Ancora, sui tagli alla spesa pubblica: si chiede che non ci si concentri solo sui dipendenti PA, ma si guardi ai veri centri di spreco.



AS



Il comunicato stampa integrale