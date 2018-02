Pdcs: "Casa di riposo: quando la verità viene a galla"

La dc sposa le accuse sulla disorganizzazione del Casale La Fiorina e scrive che di fronte a questi fatti "dignità vorrebbe che il Direttore della struttura, il Comitato Esecutivo ed il Segretario alla Sanità presentassero le immediate dimissioni". Il pdcs chiede la verifica dei carichi assistenziali e l'adeguamento del personale ai bisogni degli ospiti, la riorganizzazione della cucina dell’ospedale, per la fornitura dei pasti a tutte le strutture dell’ISS, la gestione dei bandi di selezione all'Istituto togliendo l’esclusività alla società Casale la Fiorina e l'apertura di un centro diurno presso il Casale la Fiorina per migliorare i rapporti tra ospiti residenti, ospiti diurni e cittadinanza. Serve anche, conclude il pdcs, un Piano decennale per far fronte ai problemi della terza età, tutti progetti che erano già in fase di studio avanzato nella scorsa legislatura, lasciati alla Segretaria di Stato nel passaggio di consegne e agli atti del Comitato Esecutivo.