Santi: su Casale La Fiorina basta chiacchiere

Il Segretario alla Sanità replica alla Dc sul Casale La Fiorina e scrive che "chi ha avuto per anni la responsabilità politica della Sanità sammarinesedovrebbe sapere bene che con le chiacchiere non si risolvono i problemi". Il “dossier” di cui parla il pdcs, aggiunge, conteneva un precontratto firmato dall’ISS e dalla società di gestione nell'aprile 2015 ma nessuno dei passaggi previsti da quell'intesa era stato concretizzato. Tra i punti elencati da Santi ci sono l'accordo con il sindacato per il passaggio del personale dipendente della società privata, con contratto di tipo privatistico, sotto il settore pubblico - primo caso in assoluto di questo genere - la trasformazione del Casale La Fiorina da gestione privata a pubblica, la pianificazione finanziaria e organizzativa e la conseguente copertura dei costi. La Segreteria di Stato entrante, assieme al nuovo Comitato Esecutivo dell’ISS, puntualizza la nota, ha fatto sì che tutto quello che era stato pattuito nel preaccordo e nell’Istanza d’Arengo approvata all’unanimità dal Consiglio nel gennaio del 2016, diventasse realtà. Alla faccia, conclude Santi, delle chiacchiere che la DC continua a fare da troppo tempo, cavalcando anche situazioni delicate come quelle che si possono verificare durante un passaggio così importante come l’unificazione di due Case di Riposo, che richiede un periodo di attento monitoraggio delle eventuali criticità, per poi ricercare le soluzioni migliori.