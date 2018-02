Cds: Andrea Bocelli ambasciatore della cultura per San Marino

Il giuramento del tenore previsto a metà marzo

Andrea Bocelli sarà ambasciatore a disposizione di San Marino. In Congresso di Stato l’avvio dell’iter di nomina. A metà marzo marzo il giuramento in Repubblica. Artista eclettico, grande interprete di fama internazionale, Bocelli ha dimostrato forte vicinanza alla Repubblica e proprio grazie al futuro incarico diplomatico potrà promuovere nel mondo la cultura di San Marino, patrimonio mondiale dell'Unesco.



"Sono onorato - ha dichiarato alle autorità sammarinesi - pronto a svolgere al meglio l'incarico". Tanto che il celebre interprete, al momento in tour negli Stati Unit, si è messo a studiare la storia della Repubblica



