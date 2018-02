Piano di stabilità all'attenzione dell'Assemblea di Repubblica Futura

“Sarà il progetto politico più importante di questa legislatura – sottolinea RF – e sarà predisposto prestando attenzione a quei cittadini, forze politiche e sociali che vogliano condividere in modo costruttivo il rilancio del Paese”. Obiettivo primo: la ripresa e lo sviluppo, “partendo da linee di indirizzo realistiche da realizzare sotto l'impulso e la responsabilità politica del Governo”. Rilancio in genere del sistema economico, ma tra le priorità Rf evidenzia anche “la messa in sicurezza del bilancio dello Stato e il completamento della ristrutturazione del sistema bancario”. Condivisa da RF anche l'intenzione del Governo di avvalersi della collaborazione di “un advisor riconosciuto, per avere credibilità e certificazione a livello internazionale”. Osservazioni poi sul metodo: “massima apertura al confronto – dice l'Assemblea – ma avendo chiaro che questo è il momento della responsabilità e non della demagogia e del mero scontro politico”.