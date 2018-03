Elezioni: terminato lo scrutinio degli Italiani a San Marino. Confermato il trend italiano

Prosegue le scrutinio dei voti dei cittadini italiani residenti all'estero. Terminato lo spoglio dei voti sia alla Camera che al Senato per i cittadini italiani residenti a San Marino.

La coalizione di centrodestra si conferma la più votata in entrambi i rami del Parlamento con percentuali superiori al 35%.

Segue a ruota, così come in Italia, il Movimento 5 Stelle che si ferma al 31 %.

Il centro sinistra, anche in questo caso si segue il trend italiano, vede il Pd fermo attorno al 20%, +Europa fermo attorno al 5% e Liberi e Uguali appena sopra il 3. L'affluenza si conferma la più alta d'Europa con più del 70% sia per la Camera che per il Senato.