Stefano Palmieri e Matteo Ciacci: eletti i nuovi Capitani Reggenti

Oggi è stato è il giorno dell'elezione dei due Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Sono Matteo Ciacci per Civico 10 e Stefano Palmieri in rappresentanza di Repubblica Futura. Dopo tre squilli di tromba, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Guerrino Zanotti, ha dato l’annuncio dal balcone centrale di Palazzo Pubblico.



Stefano Palmieri è nato a Serravalle nel 1964. Sposato con due figli, lavora come bancario. Membro del Consiglio Grande e Generale dal 2006 al 2012, è stato Sindaco di Governo e ha fatto parte della Commissione Finanze e del Consiglio dei XII. Rieletto nella lista di Repubblica Futura nel 2016, è in Commissione Affari Esteri e Finanze. Attivo nel volontariato, tra le sue passioni troviamo il teatro: in passato ha anche recitato in commedie dialettali. Ama lo sport, in particolare calcio e podismo. Per un paio di stagioni ha giocato nel San Marino calcio mentre da diversi anni si dedica alla corsa: nel 2016 ha partecipato alla maratona di New York. Per Palmieri è la seconda esperienza da Capitano Reggente. Ha infatti ricoperto la carica nel semestre 1° ottobre 2009 – 1° aprile 2010.





Matteo Ciacci è nato a Borgo Maggiore nel 1990. Con i suoi 27 anni è fra i più giovani Capo do Stato della Repubblica. Ha studiato Giurisprudenza ad Urbino. Lavora come funzionario nella sede di Civico 10 di cui è capogruppo consiliare. E' dirigente sportivo del Fiorentino Calcio e attivo in campo culturale. Co-fondatore dell'associazione il timbro, ha contribuito alla nascita della Cooperativa il Garage. Entra in Consiglio nel 2016 e per quattro anni è stato coordinatore del Movimento Civico 10 di cui è fondatore. E' membro del Consiglio dei XII, delle Commissioni Finanze, Sanità, Antimafia e dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. E' appassionato di calcio e sci e affascinato da innovazione e tecnologia. E' fidanzato con la collega consigliera e di partito Valentina Bollini. Salirà sullo scranno più alto per la prima volta.



MF



Vai alla scheda dei due Capitani Reggenti