Psd: Marino Riccardi boccia evento per l'Arengo con Ps e Md. “Rifletterò se ritirare tessera di adesione al partito”

Marino Riccardi, membro della Direzione Psd, punta il dito sulla scelta del partito di “organizzare una giornata di confronto per il 25 marzo, assieme ad altre forze politiche (Ps e Mdsi), “data cara per il mio partito – sottolinea - per avere un momento di confronto al nostro interno con i vari simpatizzanti ed aderenti. Pertanto – afferma - questo cambio repentino a dispetto di tradizioni consolidate non trova il mio appoggio e sottolineo fin d’ora la mia assenza all'evento”.

Riccardi critica “questa gestione del Psd che ormai – rimarca - non trova più la mia personale

approvazione, quindi – annuncia - farò delle serie riflessioni se ritirare o meno la tessera di adesione per il 2018”. Esprime infine sfiducia al percorso intrapreso dagli attuali vertici del Partito dei Socialisti e dei Democratici, “dirigenza – conclude - da me fortemente sostenuta”.



