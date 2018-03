Commissione Finanze, Celli: "Relazione Savorelli documento anonimo irricevibile e non divulgabile"

I membri di opposizione chiedono la consegna dei documenti dell'ex dg di Bcsm e gli atti su Asset e Carisp

A tenere banco in Comma Comunicazioni della Commissione Finanze la relazione di Savorelli su Carisp. L'opposizione solleva il polverone intorno al caso e chiede le sia consegnata, “non è il Segretario – dice - che può decidere cosa sia cestinabile e cosa no”. Celli chiarisce che si tratta di un documento irricevibile, scritto su carta non intestata, consegnato da Savorelli ad incarico revocato. Il 30 agosto dell'anno scorso, durante una riunione del CCR Savorelli fece un rapido riferimento alle criticità del sistema bancario con riferimenti a Carisp. “Apparve a tutti evidente – racconta Celli – che cercasse nuova legittimazione dopo le critiche alla sua gestione di Bcsm e del sistema bancario”. Savorelli cercò di accreditare l'idea che gli attacchi mediatici fossero strumentali. In quella riunione – continua Celli – ne venne confermata l'inadeguatezza come dg di Banca Centrale. Non a caso il giorno stesso i membri del Ccr chiesero al Direttivo di procedere al licenziamento. E si arriva quindi alla famosa relazione che – precisa Celli “relazione non è”. Nel pomeriggio dello stesso giorno Mirella Sommella inviò al Segretario una mail con allegato un appunto, scritto su carta bianca, senza firma né data, in cui si ribadiva quanto sostenuto da Savorelli, ovvero la strumentalizzazione degli attacchi mediatici e denigratori nei confronti di Bcsm ed i suoi vertici per contrastarne “l'alacre attività”. “Un appunto – spiega Celli - senza motivazioni né firma, ricco di sfoghi e risentimenti". Di fatto un documento anonimo irricevibile e non divulgabile. “Formalmente – conclude Celli – non esiste alcuna relazione di Savorelli”. I commissari di maggioranza confermano: dal punto di vista strettamente istituzionale quei documenti non esistono perché redatti in maniera impropria. Non hanno veste tale da essere discussi nelle istituzioni. La relazione non merita l'importanza che le viene attribuita. L'opposizione però non si accontenta, vuole saperne di più. Lonfernini e Mussoni propongono una Commissione Finanze segreta affinché vengano comunicati anche i dati della vigilanza su Asset e Carisp. Alla fine tutta la minoranza chiede vengano consegnati in maniera formale ai membri della commissione i documenti emessi da Savorelli, tutti gli atti che hanno generato azioni su Asset e Cassa, compresi quelli disposti dalla vigilanza. Chiedono inoltre che l'acquisizione avvenga in commissione finanze, in seduta segreta, alla presenza dei membri del CCR.



MF