Commissione Finanze: il 4 aprile l'audizione di Domenico Trombone di SGCD, società di recupero crediti Delta

Npl: è prevista mercoledì 4 aprile, giorno di convocazione della prossima Commissione Consiliare Finanze, l'audizione del Consiglio di Amministrazione di Carisp con Domenico Trombone, Presidente di SGCD Spa, la società di recupero dei crediti di Delta. Durante la stessa seduta proseguirà anche il dibattito sulle relazioni presentate dal Segretario Celli sulla riorganizzazione di Banca Centrale e sulle linee di indirizzo del piano di stabilità nazionale. Commissione Finanze che ieri è terminata con il via libera al progetto di legge di iniziativa popolare “Su crediti monofase e crediti d’imposta alle banche”. Il testo presentato da Karen Pruccoli, in veste di proponente, è stato approvato con 8 voti a favore e 4 contrari. Voto contrario da parte dei commissari di minoranza, insoddisfatti per le modifiche apportate al testo originario attraverso gli emendamenti proposti dal governo. Per la maggioranza relatore del Pdl in Aula è stato Luca Boschi di Civico 10. Su questo il movimento ha fatto il punto in conferenza stampa.