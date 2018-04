Crediti Delta, Trombone: "Due offerte per l'acquisizione", ma riserbo sulle percentuali

In Commissione Finanze si discute di crediti Delta con l'audizione in mattinata di Domenico Trombone, Presidente SGCD e nel pomeriggio del Cda di Cassa di Risparmio

Clima tutto sommato disteso al termine dell'audizione in Commissione Finanze del Presidente della Società di Gestione dei Crediti Delta, Domenico Trombone, pur nel massimo riserbo sui dettagli, così come impone la seduta segreta. Due ore mezzo di dibattito con al centro la cessione del portafoglio di due miliardi del gruppo di credito al consumo commissariato nel 2009 - costituito sia da crediti in bonis, sia da crediti deteriorati – la cui trattativa è tutt'altro che chiusa, dopo la scadenza dei termini del bando d'asta avvenuta nei mesi scorsi. Crediti Delta che – lo ricordiamo – sono per più della metà di Cassa di Risparmio. “La partita – conferma Trombone - si gioca su un paio di offerte”. Al vaglio ora la migliore. Bocche cucite tuttavia sulla provenienza e sulle percentuali di acquisto proposte: "Il processo non è terminato - dice ai nostri microfoni - non ritengo necessario dirlo in questa sede".

All'audizione di Trombone, è seguita nel pomeriggio quella con il Consiglio di Amministrazione di Carisp. Fiducioso il Presidente Fabio Zanotti sulla buona riuscita dell'operazione Crediti Delta. “Una vicenda - dice - che può risolversi in termini utili e profittevoli per il Paese”.



Nel video le interviste a Domenico Trombone, Presidente SGCD Spa e Fabio Zanotti, Presidente Cda Cassa di Risparmio.





sp