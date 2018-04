Ripartono i lavori del Consiglio Grande e Generale. Previsto dibattito sulla Siria

Ripartono oggi i lavori del Consiglio Grande e Generale.



Il consiglio partirà alle 13:30. Si partirà da una serie di sostituzioni di Stefano Palmieri e Matteo Ciacci da una serie di ruoli che erano a loro riservati in Consiglio, in seguito alla loro elezione a Capitani Reggenti.



Nell'ordine del giorno anche la ratifica di decreti delegati. In particolare spicca quello sulla modalità per l'emanazione di un bando di concorso internazionale per l'assunzione di personale sanitario e socio-sanitario dell'ISS.



Si prevede anche una discussione sulle modifiche di legge al Piano Regolatore Generale per attuazione di interventi rivolti alle imprese, finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale della Repubblica di San Marino e un progetto di modifiche allo statuto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.



In vista anche la valutazione del progetto di legge sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante istanza d'Arengo.



Occhi puntati anche su un ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi Consiliari sulla situazione siriana. L'obiettivo è che il governo si attivi per arrivare ad un "cessate il fuoco" duraturo che permetta l'aiuto e l'evacuazione della popolazione in Siria.