FMI: per Celli "Non esclusa missione tecnica expertise nelle prossime settimane"

Rientra in Repubblica la delegazione sammarinese che ha partecipato a Washington agli "Spring Meetings"

Si sono chiusi a Washington gli “Spring Meetings” del Fondo Monetario Internazionale e abbiamo chiesto al Segretario Celli con quali spunti e indicazioni rientra in Repubblica la delegazione sammarinese.



“I tecnici e gli esperti del Fondo Monetario Internazionale ci invitano nuovamente ad individuare soluzioni definitive e permanenti per quanto concerne la riorganizzazione del settore bancario e finanziario. È stata una missione molto utile che presumibilmente porterà ad avere ulteriori approfondimenti tecnici anche nelle prossime settimane. Non va escluso che ci saranno delle missioni di natura tecnica da parte dell'expertise del Fondo Monetario Internazionale nelle prossime settimane perchè è indiscutibile che le raccomandazioni che già ci sono state impartite nel corso della visita “article 4” devono trovare assolutamente una soluzione con tempestività e con interventi concreti che non possono avere ulteriori dilazioni di tempo”.