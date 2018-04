Statuto Agenzia Sviluppo, la Csu scrive ai capigruppo

In attesa dell'esame in Consiglio del Decreto sullo Statuto dell'Agenzia per lo sviluppo economico – camera di Commercio, la Csu invia ai capigruppo consiliari una nota in cui accusa il Governo di autoreferenzialità, per non essere stati coinvolti su un atto che avrà diretto riflesso sulle condizioni dei lavoratori. Il sindacato si concentra, infatti, sui dipendenti della Camera di Commercio, in particolare sulle funzioni che vengono attribuite alla divisione internazionalizzazione e che prevedono trasferte all'estero. Si chiedono salvaguardie per chi, per motivi personali o familiari, non potesse offrire tali disponibilità. Occorre altresì prevedere – aggiunge la Csu – la possibilità di distaccare o trasferire eventuale personale in esubero presso l'Ufficio Attività Economiche, cui saranno destinate le attività sottratte alla Camera di Commercio. Contesta poi alcuni articoli, fra cui la deroga alla normativa relativa all'utilizzo dei Co.Co.Pro.