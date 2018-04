Italia: Di Maio apre al Pd, con la Lega abbiamo chiuso

'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui, un governo del centrodestra non è più un'ipotesi percorribile, Salvini si è condannato all'irrilevanza. Siamo disponibili a discutere sui temi con il Pd, ma se fallisce con il Pd per noi c'è solo il ritorno al voto'. Luigi Di Maio, uscendo dall'incontro con Roberto Fico, accoglie così lo spiraglio di dialogo aperto da Maurizio Martina, reggente del Pd, che, dopo aver visto per primo Fico con la sua delegazione, si era detto 'disponibile a valutare il fatto nuovo se verrà confermato, e cioè la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega'.



Martina aveva poi puntualizzato: 'la direzione nazionale deve essere chiamata

a valutare e eventualmente deliberare un percorso nuovo che ci coinvolga'. 'Farò di tutto perché il voto degli italiani sia rispettato', avverte Salvini con un no ad un'ipotesi di governo che includa il Pd. Berlusconi, Mattarella sa quello che fa.