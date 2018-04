Convenzione Istanbul: nuovo impulso alla sua attuazione

San Marino al lavoro per l'attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul. Nuovo impulso arriva con il testo del decreto delegato, depositato nell'ultima seduta del Congresso, e che dà mandato per assicurare piena autonomia operativa all’Authority per le pari opportunità.



Contributo al testo è arrivato dal gruppo di lavoro di cui fanno parte tutti gli uffici e i servizi coinvolti nell’applicazione della Convenzione, al fine di consolidare una rete assistenziale ed operativa sempre più funzionale nella protezione delle vittime di violenza. Sarà ratificato in Consiglio entro maggio e completerà il quadro normativo sammarinese per dare piena attuazione alla Convenzione.

Per giudicarne l'effettività – segnala una nota della segreteria Sanità – sarà importante indagare il livello di condivisione da parte della comunità e strategico – aggiunge - qualificare sia il lavoro svolto nelle scuole, sia insistere con azioni sensibilizzazione.