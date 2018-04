San Marino-Giappone: rapporti bilaterali rafforzati, verso investimenti nel settore bancario

Sul Titano la visita del vice-ministro degli Affari Esteri giapponese, Kazuyuki Nakane.

Si rafforzano i rapporti tra San Marino e Giappone, su più fronti, da quello culturale fino a quello economico. A palazzo Begni la visita del viceministro agli Esteri nipponico, Kazuyuki Nakane, che ha incontrato il segretario di Stato agli Affari esteri, Nicola Renzi. Non è un segreto che il Titano stia diventando sempre più conosciuto in terra giapponese. Tanto che Nakane, nelle prime battute del colloquio, ha fatto riferimento alla crescente attenzione per la Repubblica da parte dei suoi concittadini.



Dopo più di 20 anni le relazioni bilaterali si sono intensificate costantemente, ha affermato Nakane. Questo potrebbe tradursi in collaborazioni in campo turistico e in investimenti nel settore bancario e finanziario sammarinese, visto l'interesse dimostrato dai giapponesi per quest'ultimo comparto. Il Vice-ministro ha poi presentato la candidatura del suo Paese per ospitare l'expo del 2025 ad Osaka.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Kazuyuki Nakane (vice-ministro Affari Esteri Giappone) e Nicola Renzi (segretario di Stato Affari Esteri San Marino)