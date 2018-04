Sportelli d'ascolto nelle scuole medie e superiori: Istanza d'arengo per migliorare le relazioni negli istituti

Creare sportelli d'ascolto all'interno delle scuole medie e superiori di San Marino per studenti, docenti e genitori. È l'istanza d'Arengo presentata alla Reggenza da un gruppo di firmatari. Gli obbiettivi sono quelli di migliorare le relazioni tra studenti e aiutare docenti e famiglie. L'adolescenza rappresenta un periodo fisiologicamente e psicologicamente difficile per tutti i ragazzi. Gli sportelli potranno essere uno spazio utile per affrontare i problemi facendo sentire i più giovani accolti e compresi senza essere giudicati.