Dopo le critiche, Adesso.sm difende la patrimoniale

Adesso.sm difende le scelte fatte in merito alla patrimoniale e respinge le accuse di non avere un progetto di sistema. "A nessuna persona sana di mente - scrive la maggioranza - può piacere il dover ricorrere a provvedimenti impopolari o dover chiedere sacrifici".



"Solo con uno sforzo collettivo", prosegue, si potrà "continuare a garantire uno stato sociale" per tutti. Tra i problemi del Paese, per Adesso.sm, ci sono ancora un sistema bancario in difficoltà e un bilancio dello Stato in deficit strutturale.



Tornano in primo piano, allora, le riforme strutturali. Per questo e per non aumentare il peso del debito pubblico sulle future generazioni, si è resa necessaria la patrimoniale.



Il Comunicato Stampa di adesso.sm



mt