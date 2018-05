Consiglio: si scalda il dibattito sulla conclusione del comma presidenza Bcsm

E' Alessandro Cardelli, Pdcs, a ripartire dal dibattito: "per l'ennesima volta, ci troviamo a votare una figura esterna per Bcsm, daremo fiducia ma di figure sammarinesi che potevano ricoprire quell'incarico ce n'erano". Sulle rivelazioni legate all''Operazione Titoli" due le strade: questo governo ha sicuramente delle responsabilità. O era d'accordo o non ha ben vigilato.



Per Tony Margiotta, una nomina necessaria e fondamentale per nostro sistema bancario ed economico. "Bcsm ha un ruolo strategico - dice il consigliere Ssd - il presidente dovrà procedere a riorganizzazione, nuovo statuto per rafforzare attività di vigilanza". Le opposizioni non hanno prodotto candidature, spiega la maggioranza, come possono dire ora che si poteva trovare una figura del territorio? Polemica inutile e gratuita.



Siamo alle repliche, con gli interventi di maggioranza e opposizione che non mettono in discussione la figura di Catia Tomasetti, ma la minoranza, alla luce della divulgazione di atti coperti dal segreto istruttorio sul procedimento 'Titoli', torna a chiedere il rinvio della nomina.