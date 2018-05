Mattarella sceglierà oggi il premier di transizione. Scontro politico fra i partiti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà oggi l'incarico ad un "premier di transizione", che avrà l'incarico di condurre l'Italia al voto. Secondo le indiscrezioni il ritorno alle urne è previsto per luglio, probabilmente il 22, ma è probabile lo slittamento ad ottobre.



Ancora non si hanno indicazioni sui nomi. Si potrebbe trattare di una donna, fra i nomi circolano Elisabetta Belloni, ex segretario generale della Farnesina, Lucrezia Reichlin, economista alla London School Economics o Marta Cartabia, vicepresidente della Corte Costitzionale. Fra gli uomini il più gettonato è Salvatore Rossi, dg della banca d'Italia e presidente dell'Ivass.



Intanto si consuma lo scontro politico. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi fa sapere che non si rende disponibile ad appoggiare un esecutivo M5S-Lega.



Dalla Lega il capogruppo Giancarlo Giorgetti sostiene che ci sono ancora spazi per trovare un'intesa, ma Luigi Di Maio chiede il voto d'estate. Dal PD Matteo Renzi, in caso di voto a breve, indica Paolo Gentiloni come candidato premier.