Tagli agli stipendi dei dirigenti pubblici: il governo smentisce il ritiro del Decreto

"Non disconosciamo quanto fatto perchè la scelta definitiva arriverà dopo il confronto con le organizzazioni sindacali già convocato per la prossima settimana". Così il Segretario agli Interni Guerrino Zanotti dopo che a "Carte scoperte" in onda questa sera alle 21 dopo che Francesco Mussoni del pdcs, aveva anticipato il ritiro del decreto che fissa i tagli agli stipendi dei dirigenti pubblici. A confermalo, pur precisando di non conoscere i dettagli, era stato anche il coordinatore di Civico 10 Luca Boschi. Una scelta, aveva spiegato, dettata dalla volontà di allargare il ventaglio dei dirigenti interessati.



Sonia Tura