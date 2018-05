San Marino-Malta: a La Valletta siglato un accordo per la cooperazione culturale

Visita ufficiale a Malta per il segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi. A La Valletta siglato un accordo di cooperazione nei settori della cultura e dell'istruzione con il ministro degli Esteri maltese, Carmelo Abela. In vista, scambi tra studenti ma anche tra insegnanti dei due Paesi. Allo stesso tempo, ci sono state intense sessioni di lavoro che, come tema, hanno avuto il percorso di associazione all'Ue.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi