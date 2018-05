Art. 79 Testo Unico: SSD, "fondamentale la tutela del cittadino e dei suoi diritti"

Sinistra Socialista Democratica torna sulla questione dell'articolo 79 del nuovo Testo Unico delle Norme Urbanistiche ed Edilizie, oggetto di dibattito nell'ultima seduta consiliare. In una nota si sottolinea come – grazie ad un accordo tra Segreteria di Stato al Territorio ed Ordini e Collegi professionali – si sia deciso di inserire nella nuova norma l'indicazione che gli atti notarili possano essere redatti solo in presenza di un edificio scevro da abusi, e che sia obbligo del venditore sistemare ogni irregolarità. Tutto ciò per ovviare al problema del blocco delle compravendite immobiliari e garantire – si legge nel comunicato - “la tutela del cittadino che vuole acquistare un edificio o un terreno”. “Un Paese urbanizzato che rinuncia alle furberie per rimettersi sui binari della legalità – conclude SSD – è un buon viatico per il futuro”.