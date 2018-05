Porte aperte: domani sera maggioranza a Domagnano e opposizione a Borgo Maggiore su 'Titoli' e patrimoniale

Tornano le serate “A porte aperte” della coalizione Adesso.sm. Domani, 15 maggio alle 21, nella sala Montelupo a Domagnano, la maggioranza insieme ad una delegazione di governo, farà chiarezza su quanto emerso nei giorni scorsi dalla pubblicazione a stralci dell'ordinanza riguardante il "caso titoli", dopo che i contenuti - spiega Adesso.sm - sono stati "strumentalizzati dalle opposizioni attraverso la diffusione di messaggi distorti e di notizie gravi ed infamanti, destituite di ogni fondamento".



Porte aperte anche ai temi oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e l'imposta straordinaria sui patrimoni.



Gli stessi temi che Democrazia in movimento porterà la stessa sera all'attenzione della cittadinanza. Ore 21.00 all'ex International di Borgo Maggiore. Un confronto perchè - si legge - "Tassello dopo tassello, il piano per smantellare la Repubblica è in atto e la forza inarrestabile con cui viene portato avanti è direttamente proporzionale all’ingordigia dei singoli fautori.

Non è un caso che la nostra coalizione l’anno scorso abbia raccolto oltre mille firme contro l’indebitamento estero".