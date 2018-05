Lega M5s: ok a contratto. Mattarella, "Guardo solo testo finale"

Lega e M5s lunedì scorso, hanno lasciato a Mattarella la bozza dell'accordo di programma. Ma, viene spiegato al Quirinale, il presidente non guarda bozze ma testi definiti. Intanto parte una trattativa 'ad oltranza' tra Lega e M5s fino a che non uscirà il nome del candidato premier, dopo che fonti dei cinque stelle hanno annunciato la chiusura dell' accordo su un contratto di governo di 40 pagine. Di Maio e Salvini polemici con l'Europa e i media internazionali: 'Meglio barbari che servi' dice Salvini e sulla reazione dei mercati: 'I soliti giochini della finanza'.



Ma la tensione dei mercati è alta: Piazza Affari è la peggiore d'Europa a -2,29%, lo spread tocca i 151 punti, l'euro arranca. Berlusconi: 'contro M5s-Lega non c'è alcun complotto. Il mio ritorno Parlamento? Per ora non è in programma'.