Sindacato della Reggenza: ricorso rigettato da parte del Collegio Garante - LA SENTENZA

Il Collegio Garante della costituzionalità delle norme ha rigettato il ricorso dei 10 consiglieri di opposizione nei confronti degli ex Capitani Reggenti Matteo Fiorini e Enrico Carattoni. I due consiglieri non devono rispondere della promulgazione di una legge di bilancio senza le necessarie coperture economiche. Allo stesso tempo i Saggi hanno ritenuto insussistenti i presupposti di denuncia temeraria da parte dei ricorrenti dunque a loro volta non passibili di azioni legali.

Sentiamo la lettura della sentenza