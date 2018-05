Salvini chiude a Di Maio: Governo per l'emergenza poi voto

Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, congelato nella propria posizione in attesa di possibili sviluppi su un eventuale governo politico. In mattinata ha avuto un colloquio informale col Capo dello Stato. Ieri sera sembrava infatti riaprirsi la strada per un esecutivo targato Lega e M5S, con Luigi Di Maio che ha rinunciato a cavalcare l'impeachment contro il presidente della Repubblica per dire l'esatto contrario poche ore dopo, ossia di voler collaborare con lui per risolvere la crisi. Anche Fratelli d'Italia aveva dato disponibilità ad appoggiare un eventuale governo tra Di Maio e Salvini, che dunque avrebbe avuto a disposizione una maggioranza più cospicua, ma proprio da Salvini arriva lo stop. La Lega fa sapere che “non ostacolerà soluzioni rapide per affrontare le emergenze, ma bisogna ridare la parola agli italiani prima possibile”.