UDP fiume: nel Consiglio di Giugno patrimoniale, piano strategico per il turismo e riduzione della spesa corrente

In Ufficio di Presidenza non passa la richiesta del Ps di un comma sulla sanità ma il segretario Santi conferma a luglio una legge per migliorare le condizioni contrattuali dei medici. E' una riunione fiume: oltre quattro ore e non è ancora finita. In apertura tiene banco la lettera della Reggenza sul clima infuocato in Aula. Anche la Csu ha rivolto un appello alla politica affinché cessi lo scontro senza quartiere. Poi l'attenzione va all'ordine del giorno della sessione di giugno che dovrebbe aprirsi giovedì 14 fino a venerdì 22. Si riparte dalla patrimoniale per poi passare al decreto sulla copertura dei profili di ruolo. E ancora, per le imprese: semplificazioni per autorizzazioni e concessioni e disposizioni in materia di credito agevolato. All'ordine del giorno anche il Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'Esercizio Finanziario 2018 e disposizioni per l’autonomia operativa dell’Authority per le Pari Opportunità. Promette un acceso dibattito la modifica dei tre articoli del Testo Unico che hanno creato problemi nella compravendita immobiliare. Poi nomine e dimissioni: quelle di Silvia Cecchetti da membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale e le nomine del Dirigente dell’Ufficio Centrale di Collegamento e del Comandante del Corpo della Gendarmeria. In quest'ultimo caso si va verso la riconferma.

Tempo di nomine anche nell'Ente di Stato dei Giochi. Arriva poi il Piano esecutivo pluriennale delle misure per ridurre e riqualificare la spesa corrente ed è atteso il pdl sulla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. Si attende ancora l'ufficialità ma dovrebbero arrivare sempre in prima lettura anche l' istituzione di organismi per la lotta al terrorismo internazionale; la disciplina della frode sportiva e dell’abusivo esercizio di gioco o di scommessa” e il pdl sulla residenza per motivi economici e permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali. Alta l'attenzione anche per il Piano Strategico per lo sviluppo del settore turistico. Anche qui ci si aspetta un dibattito acceso. E' stato infine riconosciuto alle rappresentanze consiliari che non sono gruppo di poter presenziare in Ufficio di Presidenza con l'impegno di portare il regolamento consiliare a luglio. Ci sarà una proposta legislativa con procedura d'urgenza. Ed ora il dibattito si sposta sul caso Tonnini.



MF