Parigi e Madrid all'attacco, Italia cinica e irresponsabile. Ue, Aquarius solo un incidente, Italia da ringraziare

Polemiche roventi in Europa sulla gestione della vicenda Aquarius, con il presidente francese Macron che accusa l'Italia di 'cinismo e irresponsabilità', mentre Madrid sottolinea il rischio di "possibili responsabilita' penali". Il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans riconosce che il nostro paese e' stato lasciato per troppo tempo da solo, è un problema collettivo".



Dura la replica a Macron di Di Maio, che insieme a Conte e a Salvini ha partecipato oggi a un'incontro dedicato al tema migranti: "Proprio loro parlano...". Salvini ha parlato col suo omologo tedesco Seehofer, concordando la presentazione di una 'proposta comune sulla protezione delle frontiere esterne' dell'Ue e in un tweet commenta: 'Grazie all'Italia in Europa si cambia'. Lo stesso vicepremier ha poi polemizzato con Boldrini e Saviano che l'hanno criticato: 'Orgoglioso di difendere la sicurezza degli italiani, a chi mi vuole male mando un sorriso e un bacione!'.



"Non faccio il gioco del biasimo. Molta attenzione è stata data alla vicenda di Aquarius ma questo è solo un incidente, un caso". In queste ore "l'Italia sta salvando altri 900 migranti e mantiene le sue responsabilità. Voglio esprimere i ringraziamenti per gli erculei sforzi che l'Italia ha fatto negli ultimi tre anni, e per questo deve essere lodata. La Commissione continuerà a sostenere l'Italia". Così il commissario europeo Dimitris Avramopoulos.