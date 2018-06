Salvini "non molla" sul censimento delle popolazioni Rom in Italia. Roberto Speranza, leader di Leu, denuncia il Ministro

Continuano le proteste sulla decisione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini di censire le popolazioni ROM in Italia. L'Unione Europea sottolinea come sia “super chiara l'illegalità” di espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ricorda che non c'è alcun presupposto giuridico perché si possa procedere in tal senso. Roberto Speranza, capogruppo di Liberi e Uguali, ha denunciato Salvini per istigazione all'odio: “Per me non bastano più le parole quindi ho deciso di denunciare il ministro”. Il clima attorno a questa situazione sta diventando pesante, a Caserta un immigrato è stato ferito con una pistola ad aria compressa da persone che hanno gridato “Salvini, Salvini”. Il ministro sta continuando con il “pugno di ferro”. Questa mattina a Carmagnola, vicino Torino, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato.