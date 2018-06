Nuovo confronto Governo-sindacati sulla spending review

Si riapre il confronto tra governo e sindacati sulla revisione della spesa pubblica. Al tavolo le tre sigle sindacali insieme alla delegazione di Governo – segretari alle Finanze Simone Celli, alla Cultura Marco Podeschi, agli Interni Guerrino Zanotti e alla Sanità Franco Santi, che ha esposto alle parti le direttrici della relazione già presentata in Aula. “Un atteggiamento positivo da parte dei sindacati – rileva Guerrino Zanotti dopo oltre tre ore di confronto” – parlando di apertura alla discussione su tutti i temi sul tavolo in termini di razionalizzazione della spesa e riorganizzazione. “Restano però forti le distanze – riconosce Zanotti – sulla proposta di riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore settimanali”.

Dal Governo indicate soluzioni alternative per intervenire in questa direzione senza però pesare sulla qualità dei servizi, ma su questa misura pare non ci siano, da parte sindacale, margini di negoziazione. Discussione tutta in divenire: di spending review si tornerà a parlare già venerdì 29, con l'attivazione del tavolo congiunto di regia politica per affrontare in maniera organica riforme e temi caldi del momento; e ancora successivamente in un nuovo incontro dedicato al capitolo pubblico impiego e spesa pubblica.



Seguiranno aggiornamenti