Commissione Esteri: Nicola Renzi riferisce sulla trattativa sull'accordo di associazione con l'UE

Nel pomeriggio la seduta della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri. Si è iniziato con il riferimento trimestrale – in seduta segreta – del Segretario di Stato Nicola Renzi sullo stato di avanzamento dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Non è da escludere che siano stati mostrati alcuni testi negoziali, e ci si sia confrontati su tematiche nodali della trattativa, come l'operatività del sistema bancario e finanziario sammarinese nel mercato comune, l'eliminazione del T2 nelle spedizioni di merci e la libera circolazione di persone. A seguire il comma comunicazioni. Previsti, nell'OdG, anche altri punti, come il riferimento su nomine e revoche di rappresentanti diplomatici e consolari, e l'esame del Trattato sul divieto delle armi nucleari e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.